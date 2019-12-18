"Лугансквода" разыграет среди плательщиков 50 сертификатов на поверку счетчиков

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" проведет новогоднюю лотерею "Добросовестный плательщик за услуги водоснабжения и водоотведения", в ходе которой разыграет 50 сертификатов на безоплатную поверку приборов учета воды в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В преддверии новогодних праздников ГУП ЛНР "Лугансквода" проведет новогоднюю лотерею "Добросовестный плательщик за услуги водоснабжения и водоотведения". Электронная лотерея для отбора абонентов-победителей пройдет до 20 декабря 2019 года. Победителями станут 50 абонентов, которым в награду будут выданы сертификаты на безоплатную поверку приборов учета воды в 2020 году", - говорится в сообщении.

В лотереи могут поучаствовать абоненты, соответствующие следующим критериям отбора:

- абонент с 1 сентября 2015 года и по настоящее время производит оплату ежемесячно в полном объеме и по состоянию на 1 декабря 2019 года не имеет задолженности (либо числится переплата);

- абонент на дату проведения лотереи должен фактически проживать по адресу, по которому зарегистрирован лицевой счет;

- социальный уровень абонента (многодетная семья, инвалид, одинокий пенсионер преклонного возраста и так далее).

Торжественное вручение сертификатов будет происходить с выездом по адресу абонента, о чем он будет предупрежден заблаговременно.

18 декабря — Луганск