Покидающие зону "ООС" бойцы ВСУ пытались вывезти 1,9 тыс. боеприпасов – Народная милиция

Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) при досмотре техники одного из подразделений, покидающего зону так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), обнаружили в боевой машине пехоты (БМП) тайник с боеприпасами. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Работа сотрудников военной службы правопорядка отмечена в населенном пункте Рубежное, - отметил он. - Здесь при досмотре убывающей в пункт постоянной дислокации техники 14-й бригады обнаружен тайник с боеприпасами в одной из БМП. В результате досмотра было изъято: 20 гранат РГД-5, 1200 патронов калибра 5,45 мм и 700 патронов калибра 9 мм".

Ранее Филипоненко сообщал, что СБУ изъяла из тайника бойцов ВСУ в Макарово более тысячи боеприпасов.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что сотрудники силовых структур Украины обнаружили в Старобельске тайник с минами и ручными гранатами, предназначенными для переброски националистическим формированиям в район разведения сил и средств у Золотого.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 декабря — Луганск