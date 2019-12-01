Боец ВСУ погиб, еще один получил травмы при ремонте "Урала" – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил травмы во время ремонта автомобиля "Урал", который покатился и прижал бойцов бампером к стоящему впереди бронетранспортеру. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"16 декабря в результате несоблюдения требований безопасности при проведении ремонта техники и отсутствия контроля со стороны командного состава получили тяжелые травмы два военнослужащих 72-й бригады, один из которых скончался при следовании в медицинское учреждение", - рассказал он.

"В ходе разбирательства выяснилось, что во время проведения ремонтных работ на автомобиле "Урал" и грубого нарушения требований по обслуживанию техники, он покатился и прижал передним бампером к впереди стоящему МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) двух военнослужащих", - сказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что командир бригады полковник Артем Богомолов проводит разбирательство, о происшествии в вышестоящий штаб не доложил.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 декабря — Луганск