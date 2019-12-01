Проверка выявила в ОТГ "Север" недостачу 12 поставленных из США приборов ночного видения

Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) при проверке выявили в одной из бригад ВСУ недостачу 12 поставленных из США приборов ночного видения. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в соединениях и частях оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" отмечается рост хищений военного имущества.

"Так, по информации от нашего источника в штабе 46-й бригады, в одно из подразделений соединения прибыли сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) с целью проведения расследования по факту выявления в ходе инвентаризации недостачи приборов ночного видения американского производства в количестве 12 единиц, полученных в рамках международной военной помощи от США", - сообщил офицер пресс-службы.

"В процессе следственных мероприятий два прибора были найдены в месте проживания командира роты, один у заместителя командира батальона в сейфе. Данные военнослужащие дают показания", - уточнил Филипоненко.

Ранее Филипоненко сообщал, что украинская военная служба правопорядка (ВСП), исполняющая в ВСУ функции военной полиции, возбудила в декабре в отношении бойцов 46-й бригады 12 уголовных дел, из них восемь – по фактам хищений военного имущества.

Также Филипоненко информировал, что комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" выявила в 46-й бригаде ВСУ недостачу поставленного из США вооружения более чем на 800 тыс. грн (более двух млн. рублей). При этом в соединениях и частях ВСУ работали комиссии по проверке наличия военного имущества, представленного Украине американскими партнерами в качестве помощи.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что комиссия ВСУ выявила в частях отсутствие 60% переданного НАТО имущества. Он также отмечал, что украинские правоохранители возбудили 14 уголовных дел по результатам проверки в одной из бригад киевских силовиков, дислоцирующихся в зоне проведения так называемой "ООС".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 декабря — Луганск