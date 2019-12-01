Киевские силовики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ в районе Райгородки – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Райгородка в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "украинские силовики продолжают активно препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ".

"В районе населенного пункта Райгородка с позиций 14-й бригады ВСУ подвергся обстрелу беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сообщил офицер.

"Такие действия командование бригады принимает с целью скрыть от представителей ОБСЕ перемещение техники, а также места ее размещения", - пояснил Филипоненко.

Ранее он сообщал, что киевские силовики препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе сел Кряковка, Крымское и Желобок.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 декабря — Луганск