ВСУ разместили ПТРК и бронетехнику в жилмассивах зоны "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) и бронетехнику в населенных пунктах в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения, а также в жилых массивах населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирных граждан", - сказал он.

"На окраине населенного пункта Северодонецк отмечено наличие управляемого ракетного комплекса 9Р148 "Штурм-С". В жилых кварталах населенного пункта Попасная отмечается наличие МТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный) 72-й бригады ВСУ", - сообщил Филипоненко.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 декабря — Луганск