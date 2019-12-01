В Луганске заявили, что поймали агента латвийской разведки

Верховный суд ЛНР приговорил агента латвийской разведки к 10,5 годам заключения за шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.

«Сотрудниками Министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлен агент иностранной разведки, гражданин Латвии Веселовс Валентис (Веселов Валентин Борисович). Установлено, что он был завербован в 2004 году на основе материальной заинтересованности спецслужбами Латвийской Республики с присвоением псевдонима «Эльф», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2014 году он был заброшен на территорию ЛНР для проведения шпионской деятельности. С использованием технических средств Веселов собирал и передавал сведения военного характера, касающиеся подразделений Народной милиции, социально-политической и экономической ситуации в Республике, а также другие данные, «которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности Луганской Народной Республики».

«По материалам уголовного дела, возбужденного следственным отделом Министерства государственной безопасности, Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил Веселовса Валентиса к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса ЛНР («Шпионаж»)", — сообщили в Министерстве.

В МГБ напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества. В ведомстве отметили, что, согласно примечанию статьи 335 Уголовного кодекса (УК) ЛНР «Государственная измена» и статьи 336 УК ЛНР «Шпионаж», своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Политика - Сегодня, 14:54 4