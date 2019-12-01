Открыто единственное детское хирургическое отделение на Луганщине

Единственное на Луганщине детское хирургическое отделение открыли после ремонта в областной детской клинической больнице.

Там смогут одновременно разместить более 30 пациентов. Есть также специальная палата для новорожденных. Об этом сообщается в сюжете Суспільне. Донбас

По словам заведующего отделением Игоря Фоменко, ежедневно в больницу попадают 6 детей, за консультацией обращаются больше 20. В отделении восемь палат, которые рассчитаны на 20 пациентов. Но при необходимости можно разместить до 35 пациентов. Новости Региона - Сегодня, 14:47 27