Лугансквода включит воду в Ровеньках и Свердловке только 20 декабря

«Лугансквода» планирует к утру 20 декабря возобновить водоснабжение Ровеньков и части Свердловского района, прекращенное из-за проведения ремонтных работ на магистральном водоводе.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Из-за аварийного состояния Ровеньковского магистрального водовода диаметром 800мм в районе поселка Атамановка 19 декабря с 08.00 ориентировочно до 22.00 будет прекращена подача воды на город Ровеньки и населенные пункты Свердловского района, а именно: Нагорное, Медвежанка, Павловка и Володарск», — говорится в сообщении.

По окончанию ремонтных работ будет выполнена промывка и заполнение магистрального трубопровода согласно технологическому регламенту, после чего вода начнет поступать в указанные населенные пункты в плановых объемах.

«Возобновить водоснабжение в вышеуказанные населенные пункты планируется к утру 20 декабря», — уточнили на предприятии.

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