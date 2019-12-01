Патриотические акции "Знамя Победы" и "Полотно Мира" начались в Славяносербском районе (ФОТО)

Патриотические акции "Знамя Победы" и "Полотно Мира", посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начались сегодня в Славяносербском районе. Об этом сообщили в администрации Славяносербского района."Сегодня, в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Славяносербском краеведческом музее стартовали патриотические акции "Знамя Победы" и "Полотно Мира". В мероприятиях приняли участие представители всех общеобразовательных учебных учреждений района, активисты детской организации "Юная гвардия", лидеры ученического самоуправления", - говорится в сообщении.Почетными гостями музея стали глава администрации Славяносербского района Александр Дейнека, заместитель главы администрации Марина Каменева, председатель Славяносербской организации ветеранов Любовь Савченко, депутат Молодежного парламента ЛНР Александр Васильев, начальник отдела образования администрации Валентина Михайличенко, заведующий сектором молодежи и спорта отдела культуры, молодежи и спорта Артур Кленов, а также ветераны Великой Отечественной войны Виктор Назаров, Владимир и Вера Киселевы.В ходе акции "Знамя Победы" хранившаяся в музее боевой славы Хорошенской средней школы имени комбата Алексей Еременко копия Знамени Победы торжественной эстафетой пройдет по всем школам района. У Знамени будут нести вахту памяти почетные караулы школ, пройдут встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, акции, линейки. Акция завершится 9 мая 2020 года, когда Знамя вновь будет передано в Хорошенскую среднюю школу во время проведения районного праздничного мероприятия по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.Сегодня юногвардейцы Хорошенской школы передали Знамя Победы Металлистской средней школе имени журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.Параллельно в районе был дан старт акции "Полотно Мира"."Ее цель - цель оказывать противодействие распространению языка вражды и нетерпимости, умножение и укоренение в нашем сообществе языка мира и толерантности. Участники акции оформляют небольшие кусочки ткани, которые заготавливают заранее. Помимо лозунгов-призывов к миру можно наклеить на ткань солнышки, оливковые веточки, голубей. Затем все фрагменты сшиваются в единое полотно. И первые заготовки полотна продемонстрировали сегодня самые маленькие участники акции – воспитанники Славяносербского детского сада "Журавушка", - говорится в сообщении.9 мая 2020 года "Полотно Мира" пронесут вместе со Знаменем Победы во время шествия Бессмертного полка."Нынешнее поколение должно сохранить дань памяти о тех страшных событиях и передать ее будущим поколениям. Ведь у вас есть уникальная возможность встретиться с ветеранами, прикоснуться к страницам истории, страницам памяти", - заявил глава района.С напутственным словом к ребятам обратилась председатель Славяносербской организации ветеранов, подчеркнув, что Красное Знамя – это символ Великой Победы в священной войне."Красное полотно является не только символом Победы, но и одной из главных ценностей нашего общества. Для нас молодых людей это важная память и часть истории, и как в любом обществе, считается, если мы забудем нашу историю, у нас не будет будущего, - отметил депутат Молодежного парламента.18 декабря — Луганск