Сильный туман ожидается в Республике 19 декабря

Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 19 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 19 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман. Видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

18 декабря — Луганск