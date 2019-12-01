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Сильный туман ожидается в Республике 19 декабря

root Вчера, 19:3040Новости
Сильный туман ожидается в Республике 19 декабря
Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 19 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 19 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман. Видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
18 декабря — Луганск

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