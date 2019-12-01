Синоптики прогнозируют днем 19 декабря в ЛНР до 8 градусов тепла, без осадков

Температура воздуха в ЛНР 19 декабря будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 8 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 18 декабря до 21.00 19 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман; ветер ночью юго-западный 7-12 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 3-8 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 5-7 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 декабря зафиксировали в 1945 году – минус 27 градусов. Температура самого теплого дня была отмечена в 1968 году – плюс 9,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 декабря – 07.31, время захода – 17.05. Продолжительность светового дня составит 09 часов 34 минуты.

По предварительному прогнозу, 20-21 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, температурный фон будет колебаться в пределах 2-4 градусов.

18 декабря — Луганск