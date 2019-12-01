Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на один год

Фото: ©president.gov.uaПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2020 года.Как сообщает телеканал «Громадське», об этом свидетельствует информация на сайте Рады, передает RT.12 декабря Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.Ранее украинский депутат Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.