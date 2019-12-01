Киев сорвал договоренности по пленным и открытию пунктов пропуска - Кобцева

Фактический срыв Киевом договоренностей по обмену удерживаемыми лицами не позволил на сегодняшней встрече в Минске согласовать этот вопрос, а также обсудить открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом по итогам переговоров в белорусской столице сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева."К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - сказала она."Из-за фактического срыва Киевом договоренностей по обмену на заседании мы не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и Республикой", - отметила Кобцева."Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на "нормандской встречи", - добавила представитель ЛНР.Напомним, что по итогам состоявшегося в Париже 9-1- декабря саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) стороны договорились об обмене пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" до Нового года, призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также решили поддержать соглашение в рамках Контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.Ранее Кобцева сообщала, что Украина не может гарантировать процессуальную очистку удерживаемых лиц, необходимую для проведения обмена по формуле "всех установленных на всех установленных".Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.18 декабря — Луганск