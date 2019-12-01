Разрушая планы Киева. Джокер ДНР

У правительства, у мафии и даже у военных есть планы — они планировщики, которые пытаются контролировать свои тесные мирки. Я не планировщик, а скорее — разрушитель планов. Я постоянно доказываю, как никчёмны их планы, когда разрушаю их замыслы, или использую инерцию их действий против них самих.Украинские информационные солдатики потратили много сил и времени на подготовку ряда информационных атак. Эти акции планируются на конец этой недели, скорее всего в ночь с воскресенья на понедельник. По их замыслу, жители Донбасса должны поверить в их информацию до того, как кто-то сможет её опровергнуть. Но я решил разрушить и этот план, посветив вас во все его тонкости. Тем более, я хочу оставить за собой эксклюзивное право на всякие техногенные катастрофы и эпидемии. Ах-ха-ха-ха-ха…И, так, вот, что эти негодники задумали:. Распространить средствами подконтрольных СМИ и Интернет-ресурсов информацию об экологической катастрофе связанной с резким повышением радиационного фона в районе г. Енакиево, на территории шахты «Юный коммунар». Аргументация – 16 сентября 1979 года был произведён подземный ядерный взрыв на глубине 903 метра между угольными пластами «Девятка» и «Кирпичёвка», с целью повышения безопасности отработки угольных пластов.. Распространить средствами подконтрольных Интернет-ресурсов информацию о выявлении проблем связанных с ухудшением общего состояния здоровья и увеличением количества заболеваний туберкулёзом среди жителей ЛДНР из-за выбросов химических веществ на «Алчевском металлургическом комбинате» в г.Алчевск. Аргументация – 12 августа Хозяйственный суд Луганской области возбудил производство по делу о банкротстве ОАО «Алчевский металлургический комбинат». Предприятие в упадке и не имеет возможности соблюдать нормы безопасности.. Распространить средствами подконтрольных Интернет-ресурсов информацию о низкой социальной защищенности данной категории граждан в ЛДНР, постоянные задержках выплат заработной платы. Аргументация – имеющиеся негативные информационные поводы, в частности связанные с Комитетом шахтёрских жён.Думаю, после моей публикации, украинским информационным солдатикам придётся поменять свои планы и потратить время на выдумку чего-нибудь другого. Ах-ха-ха-ха-ха-ха….Джокер ДНР