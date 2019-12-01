Ария Зеленского голосом Порошенко

В Верховной Раде зарегистрирован поданный президентом Зеленским законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины. Как говорят в Офисе президента, речь идёт о «децентрализации», предусмотренной Минскими соглашениями.Толпа доброхотов, традиционно верящих украинским властям на слово уже начала рассказывать о «великом прорыве», таки достигнутом в Париже, на встрече в "нормандском формате". Вот, мол, Зеленский уже изменения в Конституцию вносит. Выполняет Минские соглашения с опережением графика. Вновь, кстати, вспомнили «» (ну, то есть самого себя).В общем, если оценивать ситуацию с позиции людей, утверждающих: «», — то на Украине сплошная денацификация, демилитаризация и реставрация государственности под чутким руководством комика, демонстрирующего черты незаурядного политика. Непонятно только, почему молчит об этих достижениях группировка бывших высокопоставленных регионалов, ставших звёздами "Фейсбука" и подрядившихся у Коломойского работать гонителями Порошенко. Возможно, потому, что Коломойский заключил тактический союз с Аваковым и как-то не комильфо вещать о зачистке нацистов и мире в Донбассе, если главный партнёр твоего работодателя — нацист (даже обернацист) и лидер партии войны.Если внимательно посмотреть на последние инициативы Зеленского, мы в очередной раз увидим того же Петра Порошенко, только поменьше и в хорошо отглаженном костюме. Если степень измятости костюма определяет, кто военный преступник, коррупционер и должен сидеть в тюрьме, а кто няшечка мимишечка и «надежда нации», то такую нацию и такое государство даже жалеть поздно.По большому счёту Зеленский со своими изменениями в Конституцию пытается повторить трюк Порошенко, который тоже проводил «реформу» по децентрализации. В том, уже давно забытом в 2015 году доброхоты тоже заходились в восторге от «мужества» Порошенко, «выполняющего Минск с опережением графика» и отказывались верить, что «реформа», в конечном итоге направлена исключительно на усиление, ибо декларативно передаёт на мета некоторые полномочия (в основном связанные с жизнью и бытом населения), но оставляет в руках центра ресурсы, необходимые для реализации этих полномочий. Соответственно, регионы у которых увеличилась сфера ответственности, но не появилось под неё финансирование, выстроились в очередь к центру, за деньгами, а Порошенко получил дополнительный рычаг непрямого воздействия на региональную бюрократию, ибо «этому дала, а этому не дала».Теперь появляется аналогичная косметическая реформа Зеленского, заключающаяся в основном в смене названий (вместо районов появляются округа, и префекты — вместо государственных администраций), сокращается до четырёх лет срок полномочий местных депутатов, вносится ещё ряд технических изменений, по сути усиливающих или, как минимум сохраняющих в прежнем виде, полномочия центра. Префекта, как раньше главу райгосадминистрации, по представлению Кабмина, будет назначать президент Украины. Раньше Кабмин согласовывал вносившихся областями претендентов, а президент их назначал.Естественно, в этой «реформе» нет ни слова об особом статусе Донбасса, что уже вызвало критику со стороны ДНР/ЛНР. Кроме того, изменения в Конституцию не согласовывались с республиками, как это предусмотрено Минскими соглашениями.1. Закрепить в Конституции усиление контроля центра над регионами.2. Создать условия для перезагрузки местной власти. Эта задача (перевыборы местных властей) была поставлена Зеленским сразу после избрания на пост президента, наряду с досрочными парламентскими выборами. Но действующее законодательство, не позволяет центральной власти одноразово и без веских причин распустить все местные советы. Теперь, в связи с изменениями Конституции, предусматривающими смену названий и сроков полномочий местных органов власти, перевыборы проводить придётся.3. Получить возможность рассказывать Западу, что Украина выполняет "Минск" — вот даже изменения в Конституцию уже внесла, и требовать уступок со стороны России, в частности, передачи Киеву контроля над границей до выборов.Вряд ли на Украине кто-то, кроме самых наивных граждан, действительно рассчитывает, что Запад поверит в украинские сказки о выполнении "Минска". Максимум, на что рассчитывает Киев, если Берлину или Парижу вновь захочется поиграть с Москвой в конфронтацию, то они примут отпасованный им аргумент. Впрочем, такое развитие событий маловероятно. По сути Киев стремится просто продолжить игру по блокированию выполнения "Минска". Зеленский, ровно, как это делал Порошенко, «включает дурака», демонстрируя всем законопроект с правильным названием, но извращённой сутью и делая вид, что он не понимает, чего ещё от него хотят.Что же касается перезагрузки местной власти, то с теми темпами, с которыми растворяется президентский рейтинг, с уже достигнутым «Слугами народа» уровнем самодискредитации, ещё неизвестно, принесёт ли эта идея пользу Зеленскому. Может случится так, что бренд «За Зеленского! За слуг народных!», который привёл в парламент огромное количество «бездомных, безработных, беспаспортных» аферистов просто потому, что народ верил своему клоуну, теперь окажется чёрной меткой. В конце концов, пока изменения будут внесены, пока выборы будут назначены, пока их проведут, должно пройти минимум два-три месяца. А это уже весна, а зимой население ожидает двукратное повышение цен на газ (а там и коммуналка подтянется).Так, что не исключено, что к марту благодарный народ будет писать на заборах: «» Остались же в памяти народной Кучма и Янукович, против которых собирались майданы (последнего и вовсе чуть не разорвали), в качестве лучших президентов Украины.В конечном итоге, Зеленский проводит ровно ту политику, за которую народ ненавидел Порошенко. Только уровень жизни при Зеленском падает быстрее, ограбление страны «Слугами народа» ведётся наглее, а международная изоляция Украины прочнее. Да к тому же Зеленский (вернее, Коломойский) дружит с Аваковым, с которым Порошенко враждовал. Не удивлюсь, если в ходе следующей «конституционной реформы» в Основном законе Украины появится статья, согласно которой министром внутренних дел может быть только Аваков. Это было бы логично и даже несколько стабилизировало бы внутриполитическую ситуацию, окончательно доказав всем, кто на что-то надеется, что в этой стране ловить нечего.Впрочем, польза от «конституционной реформы» имени Зеленского тоже есть. Киев в очередной раз продемонстрировал недоговороспособность. Самым горячим сторонникам перезагрузки отношений с Украиной должно быть понятно, что президенты меняются, а суть киевской политики неизменна, что проблема не в персонажах, а в системе. Ну и Донбасс получил возможность сделать ещё один маленький шаг к окончательному освобождению от Украины. Ведь если нет Минска, то нет и реинтеграции, а Киев более чем убедительно хоронит Минские соглашения.Ростислав Ищенко