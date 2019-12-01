Погода в Луганске 19 декабря 2019 года
В Луганске 19 декабря днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь охватят облака. Но обойдется без осадков.
Температура воздуха: ночью +6 +7ºС, днем +8 +9ºС. Ветер западный- 4,1-6,3 м/сек.
Туман в Луганске и местами по области. Синоптики предупреждают о снижении видимости до 500 м.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +9,4 ºС в 1968 году
минимальная -27 ºС в 1945 году.
Народный календарь: 19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы — Никольские: «На Студеного Николу снегу навалит гору». Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель». Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): «Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего». Погода в Луганске - Сегодня, 00:23 33
Температура воздуха: ночью +6 +7ºС, днем +8 +9ºС. Ветер западный- 4,1-6,3 м/сек.
Туман в Луганске и местами по области. Синоптики предупреждают о снижении видимости до 500 м.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +9,4 ºС в 1968 году
минимальная -27 ºС в 1945 году.
Народный календарь: 19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы — Никольские: «На Студеного Николу снегу навалит гору». Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель». Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): «Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего». Погода в Луганске - Сегодня, 00:23 33
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