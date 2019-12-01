Стоимость привезенных из РФ в Луганск сосен не превышает цены местных лесхозов – анализ (ФОТО)

Стоимость продаваемых в Луганске сосен из России не превышает цену новогодних деревьев, реализуемых лесоохотничьими хозяйствами Республики. Об этом свидетельствует сравнительный анализ цен, проведенный ЛуганскИнформЦентром.Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР информировали, что лесхозы ЛНР планируют реализовать к новогодним праздникам 2,7 тыс. сосен по цене от 400 руб. за штуку.Елочные базары, расположенные в центральной части Луганска, предлагают приобрести сосны, привезенные из Пензенской области, по цене от 300 до 1 000 руб.В восточной части столицы Республики можно купить сосны из Ростовской области и Краснодарского края по цене от 400 до 800 руб., а также крымскую сосну, стоимость которой составляет от 800 до 1 500 руб.Предприниматели, чьи торговые точки расположены на юге города, также реализуют деревья, привезенные из Пензенской области. Здесь приобрести зеленую красавицу можно по цене от 400 до 1 000 руб., в продаже также имеются крымские сосны.Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР напоминает, что предприниматели, реализующие новогодние деревья, в обязательном порядке должны располагать документами, подтверждающими законность приобретения товара:Кроме того, на луганских рынках в широком ассортименте представлены искусственные елки и сосны. Их цена варьируется от 900 руб. до 18 тыс. руб. в зависимости от высоты и качества изделия. Например, за ненатуральное дерево высотой 1,5 м покупатель заплатит 3 тыс. руб.Ряд торговых точек предлагают искусственный атрибут новогодних праздников, изготовленный из экологически чистых материалов и устойчивый к воспламенению. Проверить его качество можно, ознакомившись с сертификатом безопасности.В соответствии с законодательством Луганской Народной Республики за самовольно срубленные хвойные деревья предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Так, за рубку одного хвойного дерева высотой до одного метра нарушителю придется заплатить штраф в размере трех тыс. руб. и возместить экологический ущерб. Если сумма ущерба составляет 4 813 рублей и более, то действия нарушителя влекут уже уголовную ответственность в соответствии со статьей 320 Уголовного кодекса (УК) ЛНР.Минприроды призывает жителей и гостей Республики приобретать новогоднюю елочную продукцию в установленных законом местах.Ранее начальник отдела охраны и защиты лесов управления развития лесного хозяйства Минприроды Республики Степан Чухрай сообщал, что ведомство совместно с Министерством внутренних дел Республики усилили охрану хвойных лесов от незаконной вырубки, организовав работу мобильных групп.19 декабря — Луганск