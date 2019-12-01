Мечтающему отнять Кубань у РФ депутату Рады напомнили, как он "получил в пятак" в Крыму

"Хочу, чтобы украинская Кубань была нашим вариантом острова свободы Куба", - объявил Гончаренко.

"Он уже ездил в Крым, огреб там в пятак и еле ноги оттуда уволок. Теперь может поехать на Кубань. Думаю, что мужики с радостью встретят его, примут как родного", - пошутил Куликов.

"Это та же самая логика. И если он ее принимает для Украины, то неизбежно, сделав еще один логический шаг, он должен принять право русского населения Украины и русского народа эту часть не оставлять. Думаю, кто-нибудь догадается и объявит его "путинским агентом", - заметил Аверин.

Группа депутатов украинской Рады озаботилась "возвращением" Кубани. Российские эксперты предложили нардепам посетить данный регион.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"В Верховной раде Украины 18 декабря была открыта выставка "История украинской Кубани: возвращаем своих". Ее организовало межфракционное объединение "Кубань", представитель которого Алексей Гончаренко анонсировал выставку с трибуны парламента. В своей речи одиозный депутат-русофоб призвал "не забывать украинскую историю", в которой якобы была Кубань, и "возвращать" ее жителей "в украинское культурное и социальное поле".Заявление украинского депутата вызвало насмешки в российской экспертной и политической среде. Политолог Дмитрий Куликов в эфире канала "Россия 1" усомнился, что жители Кубани знают о происходящем вокруг их региона на Украине. Также он напомнил, как Гончаренко в начале марта 2014 года ездил в доживавший последние дни на Украине Крым, где был избит местными жителями.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По мнению журналиста Владимира Аверина, заявлением об "украинской Кубани" Гончаренко подставил сам себя. Если депутат и его единомышленники допускают наличие у Украины право возвращать тех, кого она считает украинцами, в свою культуру, язык и общность, значит, тем же правом обладает и Россия в отношении так называемого "русского мира" – регионов Украины с большинством русского населения.Отметим, Гончаренко – не единственный украинский политик, открыто заявляющий о претензиях на Кубань. Ранее с подобными мыслями выступал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: в Москве отреагировали на это рекомендацией посетить профильного врача.Григорий Егоро