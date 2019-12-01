Голосования в ООН по поводу Ирана и нацизма

Результаты голосования на Генеральной Ассамблее ООН с осуждением нарушения прав человека в Иране.Все чаще такие голосования выявляют квази-блоковое мышление, когда с одной стороны мы видим результаты голосования США и их сателлетов, а с другой стороны, их противников и недовольных.В случае с Ираном, помимо России в его поддержку выступили Китай, Индия, КНДР, Индонезия, Сирия, Куба, Сербия, Венесуэла, Никарагуа и т.д. В общем, все "плохиши", с точки зрения Вашингтона.Стоит также обратить внимание, что Турция проигнорировала данное голосование, снова продемонстрировав свою фронду позиции НАТО, которое в подавляющем большинство голосовало против Ирана.На сей раз 81 против 30 при 60 воздержавшихся. Уже в очередной раз США не могут собрать даже половину голосов.Зато по голосованию об "Обеспокоенности ООН реабилитацией нацизма" резолюция РФ получила подавляющую поддержку - 133 за, 52 воздержались и как обычно 2 страны против борьбы с реабилитацией нацизма - США и Украина. Тут ничего удивительно нет - Украина по полной заражена нацизмом, а США являются очагом культивирования неонацизма в Восточной Европе.Борис Рожин