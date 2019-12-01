"Почта ЛНР" 20 декабря введет в обращение блок художественных марок "5 лет МГБ ЛНР"

Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 20 декабря введет в обращение блок художественных почтовых марок "5 лет МГБ ЛНР". Об этом сообщили на предприятии."20 декабря 2019 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок "5 лет МГБ ЛНР", - говорится в сообщении.Блок форматом 119 мм х 93 мм выпущен тиражом 700 экземпляров (в одном блоке семь марок и два купона), его номинальная цена 224 руб., цена каждой марки – 32 руб.Наотображено: стилизованное изображение фрагмента карты ЛНР; семь почтовых марок: "Контрразведка", "Специальные операции", "Информационная безопасность", "Борьба с терроризмом", "Особый отдел", "Защита конституции", "Пограничная служба"; два купона; год выпуска; тираж.На: черно-белые изображения направлений деятельности подразделений МГБ ЛНР, геральдический знак – эмблема МГБ, год выпуска и номинальная стоимость.На: черно-белое изображение фрагмента административного здания МГБ ЛНР, геральдический знак – эмблема МГБ ЛНР на фоне флага ЛНР.Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях почтовой связи.Напомним, Министерство государственной безопасности ЛНР было создано 9 октября 2014 года. 20 декабря отмечается День сотрудника органов госбезопасности.19 декабря — Луганск