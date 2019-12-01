ГКНС приглашает пользователей патентной системы на семинар по налоговому законодательству

Государственный комитет налогов и сборов (ГКНС) ЛНР приглашает физических лиц-предпринимателей патентной системы налогообложения на семинар по соблюдению норм налогового законодательства Республики. Об этом сообщили в ведомстве.

"Во всех территориальных органах налогов и сборов Луганской Народной Республики по месту их регистрации 23 декабря 2019 года в 14.00 состоится семинар для плательщиков патентной системы налогообложения на тему "О соблюдении норм налогового законодательства физическими лицами-предпринимателями, недопущении нарушений в части условий применения патентной системы налогообложения и правомерности выдачи патентов", - говорится в сообщении.

19 декабря — Луганск