Глава ЛНР поздравил сотрудников военной контрразведки с профессиональным праздником
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил сотрудников военной контрразведки с профессиональным праздником.
"Поздравляю сотрудников военной контрразведки с праздником! На протяжении многих лет менялось название службы, методы, но неизменным осталась основная задача - выявление и пресечение шпионской деятельности, с чем наши контрразведчики справляются на отлично! Благодарю за службу!" – написал Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Напомним, День сотрудника военной контрразведки был установлен указом главы ЛНР, отмечается ежегодно 19 декабря.
19 декабря — Луганск
"Поздравляю сотрудников военной контрразведки с праздником! На протяжении многих лет менялось название службы, методы, но неизменным осталась основная задача - выявление и пресечение шпионской деятельности, с чем наши контрразведчики справляются на отлично! Благодарю за службу!" – написал Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Напомним, День сотрудника военной контрразведки был установлен указом главы ЛНР, отмечается ежегодно 19 декабря.
19 декабря — Луганск
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