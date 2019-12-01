Глава ЛНР поздравил сотрудников военной контрразведки с профессиональным праздником

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил сотрудников военной контрразведки с профессиональным праздником.

"Поздравляю сотрудников военной контрразведки с праздником! На протяжении многих лет менялось название службы, методы, но неизменным осталась основная задача - выявление и пресечение шпионской деятельности, с чем наши контрразведчики справляются на отлично! Благодарю за службу!" – написал Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, День сотрудника военной контрразведки был установлен указом главы ЛНР, отмечается ежегодно 19 декабря.

19 декабря — Луганск