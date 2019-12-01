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Сильный туман сохранится в Республике днем 19 декабря

Sergey Сегодня, 12:000Новости
Сильный туман сохранится в Республике днем 19 декабря
Сильный туман сохранится местами в Республике днем 19 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Днем 19 декабря местами по территории ЛНР сохранится туман, видимость в тумане менее 500 м", - прогнозируют синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
19 декабря — Луганск

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