Сильный туман сохранится в Республике днем 19 декабря

Сильный туман сохранится местами в Республике днем 19 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 19 декабря местами по территории ЛНР сохранится туман, видимость в тумане менее 500 м", - прогнозируют синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

19 декабря — Луганск