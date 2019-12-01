Почти 1,6 тыс. выпускников ДонГТУ получили российские дипломы с 2014 года

Почти 1,6 тыс. выпускников Донбасского государственного технического университета (ДонГТУ) получили российские дипломы с 2014 года. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил ученый секретарь ДонГТУ, доцент кафедры городского строительства и хозяйства Виктор Долголаптев.

Он отметил, что показатели приема в вуз в новом учебном году составили более 1,9 тыс. человек, что соответствует уровню прошлого года.

"Успешно прошла и защита выпускных квалификационных работ, в том числе в вузах России. Отмечу, что к настоящему времени уже 1 584 выпускников ДонГТУ стали обладателями российских дипломов, из них 71 человек получил диплом с отличием", - сказал ученый секретарь.

"В новейшей истории университета важнейшим заседанием ученого совета стало заседание 14 ноября 2014 года, на котором постмайданные власти Украины потребовали так называемой эвакуации в Лисичанск. Это вызвало резкое неприятие большинства членов ученого совета, и по итогам этого заседания в университете была сформирована команда единомышленников, которая занялась решением первоочередных задач, которые были актуальны на тот момент. Как результат, удалось сохранить и контингент студентов, материально-техническую базу, коллектив преподавателей и сотрудников", - подчеркнул Долголаптев.

Доцент добавил, что в ходе первых заседаний коллегиального органа ДонГТУ, состоявшихся после активных боевых действий, поднимались "вопросы выживания", в том числе размещение в общежитиях вуза беженцев из Чернухино, Кировска и Первомайска, обеспечение горячим питанием сотрудников и студентов университета, защиты выпускников ДонГТУ в вузах РФ.

"И вот возьмем совсем недавнее, последнее, заседание ученого совета 2019 года. Совершенно иные вопросы: это вопросы развития университета, вопросы стратегического развития. В частности, был утвержден план реализации мероприятий на 2020-2023 год. То есть, мы видим наглядно верность пословицы, что большое видится на расстоянии, и я могу сказать с уверенностью, что первая пятилетка как ДонГТУ, так и работы ученого совета прошла успешно, - подчеркнул ученый секретарь. - Мы готовы к новым начинаниям и продолжать нашу работу на благо университета и нашей Луганской Народной Республики".

19 декабря — Луганск