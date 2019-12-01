Киев потирает руки: Москва дорого заплатит за Крым

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу Москвы на решение международного арбитража о взыскании 44,4 миллиона долларов в пользу «Укрнафты» в вопросе о крымских активах украинской компании. Решение было принято еще 12 декабря. Суд также обязал Россию выплатить «Укрнафте» 155 тысяч швейцарских франков (примерно десять миллионов рублей) судебных издержекКак сообщается в заявлении компании, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.Напомним, «Укрнафта» потеряла контроль над 16 автозаправочными станциями в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году. Компания подала иск в Международный арбитражный суд в Женеве, который встал на ее сторону и обязал Россию выплатить 44 миллиона долларов. Кроме того, Москве присудили выплатить проценты в размере 5,5 миллиона долларов, а также арбитражные расходы на 3,5 миллиона долларов.Основанием для иска «Укрнафта» стало соглашение Москвы и Киева о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, согласно которому, Россия и Украина не должны национализировать или экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.Напомним, это не первый случай, когда европейское правосудие становится на сторону Украины в спорах о потерянном имуществе в Крыму. В прошлом году постоянный третейский суд в Гааге сообщал, что принял решение по иску украинского «Эверест Истейт» и ряда других истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму и назначил компенсацию в размере 159 миллионов долларов.Ранее РИА Новости со ссылкой на замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина сообщило, что украинские компании и физлица оценили свой ущерб от якобы утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов.По его словам, на сегодняшний день украинскими компаниями и физическими лицами подано более 10 исков в международный арбитраж.— Швейцария, являясь частью коллективного Запада, в целом, поддерживает антироссийскую политику, — уверен политолог Александр Дудчак.— И решения судов на Западе в отношении РФ в большинстве случаев имеют политическую антироссийскую подоплеку.— Решения этого суда принимаются сторонами процесса в том случае, если обе стороны согласны на разбирательства в этом «третейском суде». Если одна из сторон не считает для себя нужным участие в таком суде, то и его решение ничего не значит. Так, в свое время Украина заранее согласилась с любым решением этого суда по спору, инициированном Румынией по поводу якобы спорных территорий шельфа о.Змеиный. В результате Украина потеряла 80% спорных территорий шельфа.Сегодня проблема объективности международных инстанций демонстрирует свою остроту, как никогда прежде. Давно назрела необходимость создания альтернативы, существующим на Западе, судам, рейтинговым агентствам, глобальны финансовым кредиторам, навязывающим всему миру волю ограниченного числа государств.— Вряд ли это будет удачный шаг. Ведь любая выплата Россией по такой статье будет восприниматься Киевом, как слабость и согласие с претензиями Украины, и эти претензии будут расти снежным комом, моментально достигнут заоблачных высот.— Бизнес мог пройти перерегистрацию, что многие и сделали. Но, конечно, те, кто имел бы активы и в Крыму, и на Украине, имел бы серьезные проблемы с киевской властью, вплоть до уголовных преследований и угрозы жизни. Но, это всё же претензии к киевской власти, к тем, кто ее захватил путем госпереворота, а не к России. Не было бы переворота, не было бы этих проблем.— В данном случае, если кто-то и должен платить, то именно те, кто устроил госпереворот в 2014 году и исключил возможность дальнейшего пребывания Крыма в составе Украины. Это известные личности, до сих пор не понесшие наказание — Парубий, Турчинов, Аваков, Луценко, Пашинский, Наливайченко и прочие. Кроме того, что они, по сути, вынудили Крым уйти, они сделали это осознанно, чтобы население Крым не могло влиять на принятие решений новой киевской властью.Верховный суд Швейцарии встал на сторону Украины, потому что мы — Россия, — уверен крымский журналист Сергей Кулик.— Потому что мы — «Мордор». Враг, на которого всегда можно показывать пальцем в условиях разгорающегося экономического кризиса. В этом вся проблема. Я бы очень удивился, если бы швейцарцы приняли иное решение. Особенно учитывая, как охотно они отозвались на бушевский USA PATRIOT Act.У граждан России к Швейцарии очень дружелюбное отношение. Именно швейцарец Франц Лефорт был соратником Петра. И разве не за свободу жителей швейцарских кантонов на «Чёртовом мосту» боролись «чудо-богатыри» Суворова? А зря. Сейчас Швейцария — вроде бы нейтральная страна. Но мы — и наше правительство, и так называемое «международное сообщество» почему-то забываем, что благосостояние швейцарских банков основано на золотых коронках, вырванных из челюстей узников нацистских концлагерей. Почему мы об этом не говорим прямо? Почему мы всегда отступаем? Нам надо наступать! И на дипломатическом, и на юридическом фронте! Четыре года назад глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отказаться от приоритета международного права над национальным в Конституции, так как он вредит интересам России, Я полагаю, это разумное решение. Если бы, в то время, прислушались к словам Александра Ивановича, то не было бы и этого судилища. А так, думаю, нас и дальше будут постоянно шпынять — от Стокгольма до Женевы.— Украинец, засыпая, не знает, что будет завтра. Украина — несамостоятельное государство. Сейчас при державном украинском корыте — пруд-пруди спросят. Включая и тех, ко был моторчиками Майдана. Но у этой публики есть враги и на той стороне океана. Последний сюжет на One America News тому свидетельство: трамповцы руками бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани привезли в США ряд бывших украинских чиновников — кстати, очень серьёзных и очень осведомлённых — и, основываясь на их показаниях, уже «мочат» демократов, окопавшихся в Сенате и посольстве США в Украине. В том числе и Джо Байдена, менявшего в Украине прокуроров и имевшего здесь свой бизнес. Поэтому исход украинской игры зависит от схватки шакалов на Капитолии. Для России напрашивается только один разумный вывод: наблюдать.— Бизнес есть бизнес. Например, у Тани Черновол, девушки со справкой, плясавшей шесть лет назад танец «сумасшедшего шляпника» на машине «Беркута», и сожительницы Пашинского, привозившего оружие на Майдан, согласно её декларации, поданной в Верховную Раду, когда она стала депутатом, есть собственность — земельный участок в Крыму площадью 1513 кв. м (Грушевка, Судак, АР Крым), который приобрела в 2010 году. Я не слышал, чтобы эту землю у неё отобрали. Значит, она перерегистрировала её согласно российскому законодательству. Другими словами, она признала Крым российским. Многие украинские майданотворцы имеют собственность в Крыму. Правда, опосредованно.-В Украине бизнес всегда был связан с политикой. Вот кто потерял бизнес в Крыму, так это херсонские фермеры. До объявленной Украиной блокады они имели возможность продавать свою продукцию на полуострове по цене в 2,5 дешевле даже крымских — не считая материковой продукции. В итоге они проиграли.— Не думаю. При Ельцине бы платили. Нынешняя кремлёвская администрация делать это не будет. Полагаю, скандал с компанией Noga в начале правления Путина стал хорошим уроком для Кремля, и там отработали свои планы А, В и С на подобные действия.Дмитрий Родионо