Гости из Италии подарили плазменный телевизор центру культуры и досуга Алчевска (ФОТО)

Представители Италии в День Святителя Николая подарили плазменный телевизор городскому Центру культуры и досуга Алчевска. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."Инвестор из Италии Лоренцо Берти и координатор Итальянского центра в ЛНР Андреа Пальмери при поддержке ФП ЛНР посетили праздничные мероприятия в Алчевском городском центре культуры и досуга", – говорится в сообщении."В фойе центра собрались учащиеся 5-8-х классов городских школ. Итальянские гости поздравили детей с Днем Святителя Николая и вручили каждому сладкую выпечку, изготовленную обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Алчевский хлеб", а также подарили центру большой плазменный телевизор", – рассказали в Федерации профсоюзов.Кроме того, для детей была подготовлена праздничная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы Яги и Кикиморы, а также выступили творческие коллективы центра."Мне очень приятно находиться в праздники здесь, в Алчевске, который стал для меня вторым домом. Хочу поздравить и детей, и всех жителей города с наступающими праздниками. Искренне желаю, чтобы Новый год принес вам мир и спокойствие", – отметил Берти.Напомним, в декабре 2017 года состоялась торжественная церемония открытия мини-пекарни "Алчевский хлеб" в рамках реализации совместного с итальянскими предпринимателями инвестиционного проекта. Предприятие стало первым в Республике, созданным с привлечением иностранного капитала, здесь установлено самое современное оборудование из Италии, что обеспечивает высокие производительность и качество выпечки. В мини-пекарне изготавливается продукция по исконно итальянской рецептуре: чиабатта, фокачча, пицца, а также сладкая выпечка.Православные чтят Николая Угодника дважды в год: зимой – 19 декабря и весной – 22 мая. Святой Николай – помощник страждущих, чуткий к бедам людей, благотворитель и чудотворец.Согласно легенде, святой Николай приходит к детям в ночь с 18 на 19 декабря и приносит подарки тем, кто хорошо себя вел весь год. Непослушные малыши утром находят вместо подарка веточку или палочку. Подарок от Николая обычно оставляют под подушкой или в башмачках, которые ребенок специально на ночь ставит на подоконник.19 декабря — Луганск