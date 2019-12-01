Республика отметила День святого Николая детскими праздниками и благотворительными акциями (ФОТО)

Мероприятия, посвященные Дню святого Николая Чудотворца, прошли в Республике.Православные чтят Николая Угодника дважды в год: зимой – 19 декабря и весной – 22 мая. Святой Николай – помощник страждущих, чуткий к бедам людей, благотворитель и чудотворец.Согласно легенде, святой Николай приходит к детям в ночь с 18 на 19 декабря и приносит подарки тем, кто хорошо себя вел весь год. Непослушные малыши утром находят вместо подарка веточку или палочку. Подарок от Николая обычно оставляют под подушкой или в башмачках, которые ребенок специально на ночь ставит на подоконник.ЛУГАНСКАктивисты проекта "Забота о ветеранах" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" ко Дню святого Николая организовали концерт для подопечных и сотрудников Луганского гериатрического пансионата для ветеранов войны и труда. Артисты ансамбля "Любо" исполнили для собравшихся более 20 песен, а в завершении концерта ветераны получили подарки от ОД.Кроме того, активисты проекта "Дружина" общественного движения "Мир Луганщине" совместно с представителями Народной милиции ЛНР провели в Луганске благотворительную акцию "Делай добро дружно". Организаторы мероприятия развернули в луганском сквере Памяти полевую кухню, угощая кулешом, пирожками и горячим чаем прихожан храма Святых мучеников Гурия, Самона, Авива. Также угощения были переданы в Луганский центр реинтеграции бездомных лиц. Накануне, в первый день акции, активисты "Дружины" раздали жителям Луганска 150 порций горячей каши.Генеральный директор государственного предприятия(ГП) "Луганскгаз" Татьяна Богородько поздравила воспитанников Луганского республиканского дома ребенка и Луганского детского дома с Днем Святителя Николая Чудотворца.Для каждого ребенка были подготовлены сладкие подарки, которые руководитель предприятия вручила после окончания праздничных утренников.Богородько поздравила детей с наступающими зимними праздниками и пожелала ребятам исполнения самых заветных желаний.Гендиректор ГП подчеркнула, что посещение учреждений интернатного типа для "Луганскгаза" стало традицией."В текущем году нами запланировано поздравление воспитанников ряда детских домов. Сотрудники газового хозяйства совместно с активистами общественной организации подготовили для ребят, лишенных родительской опеки, яркие развлекательные программы и сладкие подарки", - сообщила она.На предприятии напомнили, что в 2018 году благодаря социальной работе "Луганскгаза" в ходе подобных мероприятий более 1000 детей Республики получили конфетные наборы в честь новогодних праздников.Накануне и в День Святителя Николая представители профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания ЛНР при поддержке частного предприятия (ЧП) "Колосок" и общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Золотой урожай" посетили детские учреждения социальной сферы Республики и передали подарки для праздничных утренников.В частности, председатель профсоюза Константин Стрельченко и генеральный директор ООО "Золотой урожай" Ирина Кристенкова побывали в Свердловском центре социально-психологической реабилитации детей, приюте "Аннушка" в Антраците, Краснодонском детском доме, а также в столичном центре социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение" и республиканском центре социально-психологической реабилитации детей, где находятся 43 ребенка в возрасте от трех до 17 лет."Чтобы порадовать воспитанников детских учреждений социальной сферы, накануне праздников мы привезли детям отборные яблоки от ЧП "Колосок", а также продукцию ООО "Золотой урожай" – несколько видов печенья и выпечку, которые выделили подразделения предприятия в Антраците, Свердловске и Краснодоне", – рассказал Стрельченко.АЛЧЕВСКГлава администрации Алчевска Наталья Пяткова передала подарки воспитанникам детского сада № 18 "Гнездышко" и поздравила их с Днем Святого Николая."Ребята, сегодня замечательный праздник - День святого Николая. В этот день принято дарить подарки и загадывать желания, они обязательно исполнятся. В канун Нового года вы получили в подарок новые игровые комнаты, мячи. Желаю вам, прежде всего, здоровья", - обратилась к детям мэр.В ходе мероприятия дети подарили представителям администрации праздничные песни и танцевальные номера.АНТРАЦИТМероприятия, приуроченные к празднованию Дня Святого Николая, прошли более чем в 120 библиотеках, клубных, школьных и дошкольных учреждениях Антрацита и Антрацитовского района.В частности, глава горрайонной администрации Сергей Саенко и его заместитель Наталья Шаталова посетили праздник для детей с особыми потребностями в Антрацитовском комплексном центре социального обслуживания населения."Вижу, что вы отлично вели себя в этом году: усердно учились, с пользой развлекались, терпеливо выполняли медицинские процедуры, то есть, решали свою главную задачу – быть здоровыми и веселыми. Желаю вам быть во всем успешными, расти в мире и стать достойными членами нашего общества, развивающейся Республики", - обратился к подопечным Центра Саенко, вручив детям сладкие подарки.Специалисты отделения социальной реабилитации учреждения показали гостям праздника спектакль о жизни Святого Николая, провели для детей игры и конкурсы.После посещения комплексного центра социального обслуживания населения Саенко также поздравил с Днем Святого Николая подопечных Центра социально-психологической реабилитации детей "Аннушка".БРЯНКАГлава администрации Брянки Николай Моргунов, депутат Народного Совета ЛНР, президент мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталий Кишкинов и депутат Народного Совета ЛНР Павел Малый с самого утра отправились поздравить с Днем Николая Чудотворца детей, находящихся на стационарном лечении в детской больнице.Гости поздравили ребят и их родителей с праздником и пожелали им скорейшего выздоровления."С радостными улыбками ребятня выстроилась в длинную очередь, ведь каждый спешил рассказать свой стишок. Все ребята получили от гостей сладкие подарки", - рассказали в редакции городской газеты "Труд горняка".Кроме того, в праздничный день в Брянковском городском методическом кабинете состоялось открытие городской выставки детского творчества "Зимняя сказка", приуроченной ко Дню святого Николая.КРАСНОДОНПедагоги детского сада "Ягодка" Краснодона в праздник Святителя Николая подготовили для своих воспитанников кукольный спектакль "Неизвестный Спаситель". Дети активно участвовали в происходящем, отвечали на вопросы ведущих, давали советы героям, подсказывая, к кому можно обратиться за помощью в беде. Кроме того, дети из старших групп стали участниками игры "Помощники Святителя Николая" и разложили под подушки малышам конфеты.Весело отметили День Святителя Николая и воспитанники Хрящеватенского детского сада "Барвинок". Послушав рассказ об истории праздника и его традициях, малыши с удовольствием отгадывали загадки, смотрели мультфильм, а также играли в зимние игры "Рукавичка" и "Замерзайки". Восторг вызвали у детей сладкие подарки, которые Святитель Николай положил им под подушки.Не остались без подарков и воспитанники Краснодонского детского дома-интерната, которых поздравили представители Министерства юстиции и профсоюзной организации работников системы органов юстиции и юристов ЛНР. Директор дома-интерната Юрий Рыженков поблагодарил коллектив Министерства за постоянную благотворительную помощь и неравнодушное отношение к проблемам детей.КРАСНЫЙ ЛУЧЗаместитель главы администрации Красного Луча Наталия Рогачева вместе с воспитанниками Краснолучского центра социально-психологической реабилитации посетили праздничное богослужение в храме Рождества Пресвятой Богородицы.Праздничный молебен провел протоиерей отец Сергий, после чего он рассказал детям и прихожанам об истории праздника и чудесах Николая Чудотворца и в честь праздника вручил детворе сладкие подарки.В администрации города рассказали, что 2019 году в Краснолучском центре социально-психологической реабилитации прошли курс реабилитации 68 детей. В настоящее время в Центре пребывают 18 детей, которые остались без родительского попечения.ЛУТУГИНСКИЙ РАЙОНВ День Святого Николая представители Лутугинской районной администрации, Министерства образования и науки и МЧС ЛНР поздравили воспитанников Лутугинской специальной (коррекционной) школы-интерната."Я поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю, чтобы Святитель Николай оберегал вас и вдохновлял на добрые дела!" - обратилась к воспитанникам школы заместитель главы администрации Лутугинского района Оксана Ходыкина.Дети подготовили для гостей праздничный концерт и в честь праздника получили сладкие подарки.Кроме того, 19 декабря руководитель администрации Лутугинского района Евгений Бондарь приехал поздравить с наступающими новогодними и рождественскими праздниками приемную семью Пономаренко в селе Первозвановка и врубовскую семью попечителя Агибаловой. Глава района пожелал семьям здоровья, благополучия, мира и добра, а также вручил детям сладкие подарки.ПЕРВОМАЙСКВ День святителя Николая Чудотворца на площади имени Ленина в центре Первомайска прошло торжественное мероприятие."Сегодня мы отмечаем один из самых любимых для всех жителей, особенно детворы, праздник – День Николая Чудотворца. Именно с сегодняшнего дня начинается череда новогодних и рождественских торжеств и мероприятий. Этот день первым из новогодних и рождественских праздников приходит в наши дома. Он наполняет дома волшебством и сказками, дарит веру в осуществление самых заветных мечтаний, вселяет в наши души чувства надежды и любви, озаряет лица улыбками, вдохновляет на добрые дела", - сказал исполняющий обязанности главы администрации Первомайска Николай Токарев.Он поздравил присутствующих детей и взрослых с праздником и пожелал всем "здоровья, семейного тепла, мира, добра и согласия".Для детворы было организовано театрализованное представление с участием сказочных героев и персонажей мультфильмов, которые играли с ребятами, водили хороводы и пели песни.ПЕРЕВАЛЬСКИЙ РАЙОНПраздничные беседы, конкурсы, уроки духовности, развлекательные программы, акции-поздравления прошли во всех учреждениях культуры и образования региона.В частности, духовно-просветительское мероприятие "День Святого Николая Чудотворца" было организовано в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов Перевальского районного комплексного центра социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг). В гости к детям с театрализованным представлением, рассказывающем о жизни и деяниях Святого Николая, приехал коллектив Артемовской гимназии №7. В конце мероприятия юным зрителям были вручены сладкие подарки.Кромке того, члены молодежного совета при администрации Перевальского района посетили Перевальскую специальную общеобразовательную школу-интернат. От лица главы администрации Перевальского района Виталия Михайлова активисты поздравили детей с праздником и наступающим Новым годом, а также передали сладкие гостинцы.РОВЕНЬКИВоспитанники Ровеньковского детского центра научно-технического творчества поздравили с Днем Святого Николая подопечных Центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Солнышко", показав музыкальную сказку "Семеро козлят" и вручив сладкие подарки.Дети из приюта "Первоцвет" получили подарки от представителей Генеральной прокуратуры ЛНР, руководителей производственных подразделений и исполнительного аппарата СП "Ровенькиантрацит" филиала №2 ЗАО "Внешторгсервис", депутата Народного Совета ЛНР Беллы Демешко, волонтерских отрядов образовательных учреждений и небезразличных жителей Ровеньков.Гости вручили ребятам сладкие подарки, фрукты, игрушки и передали учреждению электропечь, бытовую химию, канцелярские товары.СВЕРДЛОВСКВ Свердловске отметили День Николая Чудотворца праздничными игровыми программами для детей из социальных учреждений и парадами сказочных героев.В ДК имени Свердлова состоялось мероприятие для детей с ограниченными физическими возможностями. Для маленьких свердловчан было организовано шоу мыльных пузырей и новогодняя фотозона."Я хочу пожелать вам, ребята, чтоб вы не переставали верить в чудо, постоянно мечтали, а у нас, у взрослых, была возможность осуществить ваши желания и мечты. Пусть в ваших глазах всегда сияет радость, счастье, улыбки, а мы постараемся сделать все, чтобы ваша жизнь была лучше, комфортнее и прекраснее. Верьте в сказку и оставайтесь всегда позитивными", - пожелал собравшимся глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев.Также глава администрации в этот день привез подарки воспитанникам Свердловского центра социально-психологической реабилитации детей.Члены Молодежного совета при администрации провели парад Дедов Морозов и Снегурочек. Лидеры Свердловского территориального отделения общественной организации "Юная гвардия" провели парад сказочных героев.СЛАВЯНОСЕРБСКИЙ РАЙОНВ День святого Николая во всех храмах Славяносербщины состоялись праздничные литургии.Глава администрации Славяносербского района, председатель теротделения ОД "Мир Луганщине" Александр Дейнека и его заместитель Марина Каменева посетили в этот день храм священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого в поселке Родаково и Свято-Архидиаконо-Стефановский храм в Славяносербске.Глава района поздравил прихожан с православным праздником, пожелал жителям района душевной теплоты, благополучия, веры и добра.После литургий в храмах все дети, участвовавшие в богослужениях, получили сладкие подарки от главы Республики Леонида Пасечника и главы района.СТАХАНОВВо Дворце культуры имени Максима Горького Стаханова ко Дню Святителя Николая состоялось праздничное мероприятие для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и ребят из многодетных семей.Около 50 детей в возрасте от двух до 14 лет стали участниками развлекательной игровой программы с конкурсами, хороводами и песнями, которые подготовили творческие коллективы Дворца культуры. Поздравить ребят с праздником пришли также представители администрации города и Стахановского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине"."Для нашего центра такие встречи – это давняя традиция. Дети, с которыми мы работаем, требуют немного больше внимания и заботы, и поэтому мы совместно с Дворцом культуры организовали для них этот праздник", – отметила директор центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Стаханова Ирина Ефанова.Кроме того, в канун праздника в детской школе искусств №5 была организована развлекательная программа для воспитанников Стахановского центра реабилитации детей-инвалидов и подопечных центра "Спас". Гости с интересом посмотрели театральную постановку "Святой Николай, ты всегда нам помогай" с участием учащихся театрального отделения школы.По окончании спектакля для детей были организованы тематические игры, а затем они получили в подарок новогодние игрушки, сделанные учащимися и преподавателями школы искусств.19 декабря — Луганск