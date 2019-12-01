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В приемной ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь, есть жертвы

Sergey Сегодня, 19:459Новости
В приемной ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь, есть жертвы

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на ул. Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«
В результате два человека получили ранения, один из них скончался», - рассказал собеседник .

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на улице Большая Лубянка рядом с комплексом зданий ФСБ России.
По информации СМИ, неизвестный устроил стрельбу на проходной ФСБ, после чего выбежал на улицу и забаррикадировался в одном из соседних зданий. Пострадавшие, по предварительным данным, - сотрудники правоохранительных органов.

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