Синоптики прогнозируют днем 20 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла, без осадков

Температура воздуха в ЛНР 20 декабря будет колебаться от 5 градуса ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 19 декабря до 21.00 20 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью нуль - 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 3-5 градусов, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 3-5 градусов выше нуля днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от минус 2-4 градусов ночью до 4-6 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 декабря зафиксировали в 1945 году – минус 29,4 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1886 году – плюс 10,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 декабря – 07.32, время захода – 17.06. Продолжительность светового дня составит 09 часов 34 минуты.

По предварительному прогнозу, 21-22 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, 21 декабря без осадков, днем 22 декабря местами пройдет слабый дождь. Температурный фон существенно не изменится.

19 декабря — Луганск