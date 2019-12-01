Глава Лутугинской райадминистрации поздравил с 95-летием ветерана войны Веру Бацманову (ФОТО)

Глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Бацманову. Об этом сообщили в отделе информационной, внутренней политики и внешних связей райадминистрации."19 декабря свой 95-летний юбилей отметила участник боевых действий Великой Отечественной войны Вера Ивановна Бацманова. Поздравить ветерана приехал руководитель администрации Лутугинского района Евгений Бондарь", – говорится в сообщении."Для жителей Лутугинщины вы олицетворяете легендарное поколение победителей, пример настоящего подвига, стойкости и самоотверженности. Мы рады, что вы и сегодня в строю. Все, кто имеет честь знать вас лично, ценят вашу общественную деятельность, активную гражданскую позицию, весомый вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи", – обратился он к юбилярше.Бондарь пожелал ветерану "бодрости духа, душевного тепла и, конечно же, вместе с нами отпраздновать 75-летие Великой Победы".В 1941 году, пройдя курсы подготовки связистов, 17-летняя Вера Бацманова, тогда еще Баначенко, была зачислена в состав 272-го гвардейского армейского зенитного артиллерийского полка, который сражался за Туапсе, Новороссийск, Севастополь, Балаклаву.Бацманова восстанавливала связь на линии фронта, принимая участие в боях за освобождение Украины, Румынии, Венгрии. Победу встретила в Чехословакии. Удостоена многочисленных правительственных наград, в том числе медали "За отвагу".19 декабря — Луганск