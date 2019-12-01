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У здания ФСБ задержали двоих человек. В центре общественных связей опровергли сообщения о проникновении нападавшего в здание службы

root Сегодня, 21:150Новости
У здания ФСБ задержали двоих человек. В центре общественных связей опровергли сообщения о проникновении нападавшего в здание службы

Корреспонденты с места событий сообщают, что после новой стрельбы со стороны здания ФСБ задержали двоих человек.
"Три выстрела слышно было со стороны здания ФСБ, после чего двоих задержали и увезли", - говорится в сообщении.

Позже в центре общественных связей ФСБ опровергли сообщения ряда СМИ, что открывших стрельбу в центре Москвы было трое - нападавший был один; при этом никакого проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.
"Нападавший был один… Никакого проникновения в здание ФСБ не было", — сообщили в ЦОС ФСБ.

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