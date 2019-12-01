Более 980 тыс. жителей ЛНР обратились за помощью в органы Пенсионного фонда за пять лет

Более 980 тыс. жителей Республики обратились за помощью в территориальные управления Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР за пять лет. Об этом сообщили в ведомстве.

"За пять лет работы на прием к руководителям органов Пенсионного фонда ЛНР обратилось 79 022 гражданина, в приемные – 859 653 человека, по номерам телефонных горячих линий позвонили 37 412 человек. За указанный период было принято 6 426 письменных обращений граждан и 961 – через информационный портал "Интернет-приемная", - говорится в сообщении.

Кроме того, с целью предупреждения возможных проблемных ситуаций, разъяснения специфики работы ведомства и ознакомления граждан с пенсионным законодательством ПФ ведет активную информационно-разъяснительную работу.

"Так, за пять лет существования проведено 2 474 выездных приема, 1 819 встреч с трудовыми коллективами, 5 618 встреч с гражданами по месту жительства и 106 встреч в учебных заведениях. В рамках проведенных мероприятий консультации получили более 110 тысяч человек. В СМИ Республики и интернет-ресурсах размещено более 23 тысяч сообщений, публикаций и программ", - отметили в ведомстве.

Ранее первый заместитель председателя ведомства Татьяна Меженская сообщала, что около 205 тыс. жителей ЛНР в 2018 году обратились за помощью в органы Пенсионного фонда.

20 декабря — Луганск