У каждого государства, как минимум, во внешней политике есть определенные приоритеты, которым его руководство следует неукоснительно. Данные приоритеты несложно понять, если проанализировать внешнеполитическую повестку политического руководства страны, следующего тем установкам, которые максимально выгодны для правящей коалиции. Кто-то ведет свою политику весьма агрессивно, определив для себя исключительно наступательные приоритеты, основанные на давлении на менее развитые государства. Допустим, именно так ведет себя руководство США. Ну а кто-то, не обладая должной ресурсной базой и военным потенциалом, вынужден «лавировать» между государствами, являющимися некими общепризнанными центрами силы.Какие приоритет во внешней политике определил для членов своей команды президент Украины Владимир Зеленский? С одной стороны, наблюдая за тем, как Зеленский «сражается» за возвращение территорий ДНР и ЛНР в состав Украины, можно решить, что именно борьба за территориальную целостность страны, в том числе и за возвращение Крыма, является тем самым приоритетом, который проходит красной линией через всю внешнеполитическую повестку руководства Украины. Но довольно часто Зеленский делает акцент на том, что ради мира в стране он готов пойти на многое, в том числе и на договоренности с представителями «государства-агрессора», так принято называть на Украине Россию, ближайшего соседа.Однако, наблюдая за переговорами, в которые Украина время от времени втягивает РФ, можно прийти к выводу, что это не более чем «движение ради движения» и на самом деле Зеленского заботит совсем другое, а Донбасс, как и Крым - это всего лишь повод втянуть Россию в переговорный процесс на выгодных для Украины условиях. Потому что тот энтузиазм, с которым Зеленский рассуждает о мире и о дальнейшей судьбе непризнанных республик, уже бы давно привел к какому-либо результату. Но увы…Но есть другая сторона внешнеполитической повестки, другая сторона медали, о которой Киев говорит шепотом и которую реализует с меньшей помпой и с максимальной осторожностью. Транзит газа из России в Европу. То, что приносит Украине весомый доход и дает ей возможность чувствовать себя нужной. Хотя бы в качестве «трубы», по которой из России газ поступает в Европу. И пока эта «труба» востребована, Украина будет на плаву, так как без нее не обойтись ни России, ни странам Евросоюза, «подсевшим» на российское топливо.Вчера Украина, Россия и Еврокомиссия по итогам газовых переговоров в Берлине достигли принципиального соглашения. Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.По его словам, переговоры по газу в Берлине были очень интенсивными, а сторонам удалось достигнуть соглашения. При этом он отметил, что соглашение достигнуто по всем элементам.Быстро, незатейливо и не привлекая к данному процессу пристальное внимание журналистов. Просто собрались и урегулировали основные вопросы, как экономические, так и технические, договорившись о том, что Украина обеспечит бесперебойные поставки газа на территорию Евросоюза, за что Россия заплатит ей «звонкой монетой». Ведь умеют договариваться, когда захотят!А вспомните, как проходил саммит «Нормандской четверки» 9 декабря 2019 года! Какая информационная прокачка! Какое внимание со стороны как мировых СМИ, так и общественности. И что? Да ничего! Несмотря на все ожидания, принципиальных договоренностей достигнуто не было. Зеленский согласился на некоторые требования Москвы, в части, продление действия закона об особом статусе Донбасса, допустил возможность обмена пленными и разведения войск еще в нескольких точках соприкосновения. И все. В свою очередь, Москва отказалась пересматривать условия Минских соглашений, заявив об их неизменности и призвав Киев следовать ранее достигнутым договоренностям. В общем, принципиального прорыва в отношениях не последовало.Ситуация с транзитом газа развивалась совсем по другому сценарию. Даже несмотря на негласные просьбы со стороны руководства США, «перекрыть вентиль» и не пускать российский газ в Европу, обескровливая тем самым экономику «страны-агрессора» и помогая заокеанскому союзнику поставлять в «осиротевшую» Европу сланцевый газ, Зеленский очень быстро пошел на сделку с совестью и позволил своим министрам прийти к принципиальным соглашениям с «Газпромом». А знаете, почему? Потому что сотрудничество с Россией в вопросах транзита газа в Европу является для Украины тем самым приоритетом, о которых я говорил выше!У Украины нет денег. На странице Минфина Украины в Facebook уже появилось сообщение, что платежи, которые были зарегистрированы в декабре, Госказначейство оплатит "после анализа их приоритетности". Причина - недовыполнение доходной части бюджета, то есть, банальное отсутствие денег. Ограничения пока не коснутся так называемых защищенных статей - пенсий, зарплат бюджетникам, социальных пособий и прочее. Но это пока.А вот различные проекты развития (строительство, инвестиционные, инфраструктурные проекты и пр.), "поставят на картотеку", то есть денег под них либо совсем не дадут, либо будут делить в ручном режиме. И это при том, что уже несколько месяцев подряд расходная часть бюджета и так недовыполняется - отдельные статьи профинансированы всего на 20-30%.Бюджет-2019 эксперты уже давно окрестили провальным. Большую часть года он недовыполняется по доходной части.Как отчиталась Государственная казначейская служба, по состоянию на 18 декабря бюджет выполнен по доходам на 89,8%. "Дыра" в бюджете с начала года превысила 100 млрд гривен. При этом около 38 млрд недодала таможня.В общем, не добрав 10 процентов доходной части, правительство Украины решило все же пойти на сделку с совестью и заключить соглашение с «государством-агрессором», которое позволит России пополнить свой бюджет, Европе – не впасть в энергетический кризис, а Украине – еще как минимум год продержаться на плаву. И никто не кричит о том, что помогая России перекачивать газ в Европу, Зеленский и его соратники косвенно пополняют бюджет России, часть из которого пойдет на «дестабилизацию ситуации в стране в целом, и на Донбассе в частности».Ну чем не показательная ситуация? Надеюсь, что хоть кто-то из тех, кто рвется в зону АТО защищать территориальную целостность Украины, сопоставив приведенные мною выше факты поймет, что Украина воюет отнюдь не за свою независимость, а за возможность навязывать России свои условия при продлении контракта на транзит газа в Европу.Алексей Зотье