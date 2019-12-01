Переименование улиц является этапом перекодировки сознания жителей Украины – ученый

Переименование улиц является частью процесса фундаментальной перекодировки сознания жителей Украины. Об этом ЛИЦ заявил доктор философских наук, профессор Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко, член Союзов писателей России и ЛНР Виталий Даренский.Ранее депутаты Киевского городского совета поддержали переименование четырех улиц украинской столицы. В результате имена героев Великой Отечественной войны и советских писателей поменяли на имена гитлеровских коллаборационистов, диссидентов и деятелей украинской истории."На Украине под видом "декоммунизации" продолжается разрушение исторической памяти и неонацистская пропаганда. В частности, переименование улицы, названной в честь писателя, участника Великой Отечественной войны Ивана Шевцова в честь члена УПА Василия Макухи имеет целью перекодировать память о Великой Отечественной войне", - сказал Даренский."Граждан Украины приучают становиться на сторону гитлеровских коллаборационистов и именно их рассматривать в качестве "героев" этой войны. Тем самым Украина не только совершает нравственное преступление против собственных предков, но и сама выбрасывает себя на помойку истории – туда, где ныне находятся все пособники Гитлера", - подчеркнул ученый.Он отметил, что столь же фундаментальная перекодировка сознания происходит и с помощью переименования улицы маршала Гречко в Подольском районе в улицу Ивана Выговского."Здесь также стирается память о героях Великой Отечественной войны, к числу которых относится и маршал Гречко, освобождавший Украину. Но перекодирование памяти здесь идет уже глубже – в историю XVII века, в которой героизируется предатель своего народа гетман Выговский, отдавший Украину обратно под власть польских панов и пригласивший на Украину татар, которые тут вырезали все население левобережной Украины. Это инициатор геноцида народа не был оценен по достоинству его новыми хозяевами, которые его сами же и убили за мошенничество. Вот таких "героев" должна теперь почитать Украина", - сказал философ.Он добавил, что переименование улицы Горького в честь Тодося Осьмачки — "это удар по культурной памяти"."Можно по-разному относиться к Горькому – я, например, не считаю его великим писателем. Но факт состоит в том, что он всемирно известен и тем самым вводит Украину в контекст мировой культуры. А никому кроме узких специалистов неизвестный Осьмачка выбрасывает ее в культурное гетто", - пояснил Даренский."Переименование же улицы Подвойского в улицу Юрия Глушко – украинского деятеля Дальнего Востока, организовавшего там украинское движение в Приморском крае — это уже по части украинского шовинизма и экспансионизма. Тем самым делается намек на то, что на территории России якобы есть "украинские регионы". Это тоже явный акт русофобской пропаганды", - отметил ученый.Ранее секретарь правления СП ЛНР Андрей Чернов заявлял, что разрушение памятника писателю Максиму Горькому в Харькове является прямой атакой на русскую культуру.20 декабря — Луганск