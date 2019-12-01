В Киеве рассчитывают договориться об обмене удерживаемыми лицами

"Я надеюсь, что результаты skype-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, что наши парни и девушки будут дома. Над этим работает переговорная группа, нет никакого предательства, работа ведется, я думаю мы ее завершим", - заявил Боднар в пятницу в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Фото: © ОБСЕ / Баиш КалчаевЗаместитель главы МИД Украины Василий Боднар рассчитывает, что результатом видеоконференции трехсторонней контактной группы станет обмен удерживаемыми в Донбассе до 31 декабря, передает РИА Новости.Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил провести в пятницу видеоконференцию участников трехсторонней контактной группы по вопросу обмена удерживаемыми лицами.Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.