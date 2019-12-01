ОБСЕ зафиксировала отсутствие в местах хранения 65 единиц техники ВСУ – Народная милиция

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на минувшей неделе зафиксировали отсутствие в местах хранения отведенного тяжелого вооружения 65 единиц техники и вооружений ВСУ. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Наблюдателями обнаружено отсутствие 10 танков Т-64, 11 единиц 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, 16 самоходных минометов 2С9 "Нона", 10 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", - рассказал он.

Филипоненко предположил, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для обстрелов территории Республики.

"Такими действиями украинская сторона демонстрирует свое нежелание решать конфликт на Донбассе мирным путем", - подчеркнул офицер пресс-службы.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 декабря — Луганск