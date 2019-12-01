ВСУ за неделю четыре раза обстреляли позиции ЛНР – Народная милиция

Киевские силовики за минувшую неделю четыре раза нарушили "режим тишины" в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", – сказал он.

Филипоненко напомнил, что с позиций 14-й бригады ВСУ под командованием полковника Сергея Войченко обстрелам из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты (БМП) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, подверглись районы села Смелое и поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района, а также и поселок Голубовское и поселок городского типа Донецкий, входящие в состав Кировска.

"Все факты обстрелов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 14-й бригады ВСУ Войченко", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 декабря — Луганск