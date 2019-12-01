Правительство ЛНР установило лимит снятия денежных средств по импортным операциям – ГКНС

Правительство ЛНР приняло постановление "О внесении изменений во Временный порядок расчетов по внешнеэкономическим договорам и осуществления валютного контроля (в новой редакции)", которым для субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) установлен лимит снятия денежных средств с текущего счета в Государственном банке ЛНР для оплаты предмета импорта. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР Галина Горобцова."Согласно внесенным изменениям, для расчетов по внешнеэкономическим договорам, предусматривающим денежные расчеты наличными на условиях полной или частичной предоплаты, субъекты ВЭД могут снять денежные средства с текущего счета в Госбанке ЛНР для оплаты предмета импорта", – отметила она."Для оплаты наличными денежными средствами за услуги, оказанные нерезидентами, установлен лимит по снятию средств со счета, открытого в Государственном банке ЛНР. Размер предельной суммы денежных средств не может превышать 3,5 миллиона российских рублей в течение года", – рассказала Горобцова.Представитель ГКНС напомнила, что, кроме того, временный порядок устанавливает особый режим по импортным операциям для физических лиц – предпринимателей."При соблюдении установленных требований предприниматели могут осуществлять операции по ввозу на территорию Республики товаров без заключения внешнеэкономических договоров или контрактов при выполнении двух основных условий", – отметила она."Во-первых, предприниматель должен стоять на учете в Государственном таможенном комитете в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, снятие денежных средств, предназначенных для оплаты предмета импорта, происходит исключительно со счетов, открытых в Государственном банке Луганской Народной Республики", – пояснила Горобцова.Представитель ГКНС подчеркнула, что "особый режим не распространяется на операции по импорту работ, услуг, прав интеллектуальной собственности, а также иных импортных операций без ввоза товаров на территорию Луганской Народной Республики"."Для предпринимателей, использующих особый режим, установлен максимально допустимый срок расчетов с нерезидентами, который не должен превышать 60 календарных дней", – напомнила она.Ранее министр экономического развития ЛНР Светлана Подлипаева сообщала, что с 1 января 2020 года в ЛНР вводится особый режим ведения импортных операций физическими лицами-предпринимателями.С текстом постановления и приложением можно ознакомиться на сайте Правительства ЛНР.20 декабря — Луганск