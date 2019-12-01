Киевские силовики в преддверии ротации обворовывают жителей Луганщины – Народная милиция

Жители четырех населенных пунктов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") только за одну неделю подали более 200 заявлений по фактам краж ценных вещей, совершенных военнослужащими ВСУ. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "в связи с проведением мероприятий по ротации 14-й бригады и подготовке к убытию личного состава в пункт постоянной дислокации в населенных пунктах Крымское, Кряковка, Трехизбенка и Счастье резко возросло количество правонарушений".

"По имеющейся у нас информации, в отделы полиции вышеуказанных населенных пунктов только за истекшую неделю поступило более 200 заявлений от мирных граждан. Основные из них – по фактам краж ценных вещей из квартир, хищений колес, аккумуляторов и гаджетов из личных автомобилей", – рассказал Филипоненко.

"Отмечается, что к ответственности привлечено около 20 военнослужащих бригады, в отношении восьми из них возбуждены уголовные дела", – добавил офицер пресс-службы.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 декабря — Луганск