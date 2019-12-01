Сахар и капуста подешевели в ЛНР во второй декаде декабря – Госкомстат

Сахар и капуста подешевели в ЛНР во второй декаде декабря. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные Государственным комитетом статистики ЛНР.

Так, стоимость сахара снизилась на 1,8%, капусты – на 1,7%. Также незначительно подешевели отдельные порционные куриные части и питьевая бутилированная вода.

В то же время не изменились цены на хлеб, говядину, сало, рис, манную крупу, овсяные хлопья, макаронные изделия, горох, соль, сосиски и сардельки, рыбу и рыбные консервы, сливочное и подсолнечное масло, творог и чай.

Во второй декаде декабря незначительно подорожали свинина, гречневая крупа, вареная колбаса, молоко, сметана, сыр, яйца, картофель, морковь, свекла, лук и яблоки.

Стоимость бензина А-92 не изменилась, а марки А-95 – незначительно снизилась.

Ранее в Госкомстате сообщали, что в первой декаде декабря в ЛНР подешевели отдельные порционные куриные части, капуста и рис.

20 декабря — Луганск