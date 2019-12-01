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22 декабря не будет работать КПВВ «Новотроицкое»

verter Сегодня, 19:4537Новости
22 декабря не будет работать КПВВ «Новотроицкое»
Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) «Новотроицкое» 22 декабря из-за проведения ремонтных работ электрической сети не будет работать до полудня по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

«В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года, контроль въезда/выезда в КПВВ «Новотроицкое» с 8:00 до 12:00 осуществляться не будет», — сказано в сообщении.

Работа пункт въезда/выезда будет восстановлена в 12:00 в тот же день. Новости Донецка - Сегодня, 19:23 34

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