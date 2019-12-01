В Старобельском районе поймали кандидата на подкупе избирателей
В Старобельском районе Луганской области полиция установила факты подкупа избирателей: местным жителям раздавали стиральный порошок и памперсы, чтобы они голосовали за одного из кандидатов на посаду главы ОТГ.
Об этом сообщает Відділ комунікації поліції Луганської області.
«Сегодня в Старобельское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Титаривка Старобельского районе, где 22 декабря 2019 года пройдут выборы до Половинкинской сельской объединенной территориальной громады, кандидат на должность главы ОТГ раздает местным жителям стиральный порошок для того, чтобы они проголосовали за него», — говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники Старобельского отделения полиции, где установили, что две женщины, одна из которых — кандидат в депутаты Половинкинской ОТГ, действительно раздают местным жителям стиральный порошок, моющие средства и памперсы, приглашая их проголосовать за одного из кандидатов на должность головы Половинкинской ОТГ.
Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 160 Криминального кодекса Украины «Подкуп избирателей». За совершение такого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Новости Региона - Сегодня, 18:49 46
Об этом сообщает Відділ комунікації поліції Луганської області.
«Сегодня в Старобельское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Титаривка Старобельского районе, где 22 декабря 2019 года пройдут выборы до Половинкинской сельской объединенной территориальной громады, кандидат на должность главы ОТГ раздает местным жителям стиральный порошок для того, чтобы они проголосовали за него», — говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники Старобельского отделения полиции, где установили, что две женщины, одна из которых — кандидат в депутаты Половинкинской ОТГ, действительно раздают местным жителям стиральный порошок, моющие средства и памперсы, приглашая их проголосовать за одного из кандидатов на должность головы Половинкинской ОТГ.
Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 160 Криминального кодекса Украины «Подкуп избирателей». За совершение такого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Новости Региона - Сегодня, 18:49 46
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