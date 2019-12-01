Ученые и писатели из ЛНР и РФ обсудили в Луганске проблемы восточнославянской цивилизации (ФОТО)

Ученые, представители властей и общественники из ЛНР и Российской Федерации на состоявшейся в Луганске ХIV Международной литературно-исторической конференции "Восточнославянская цивилизация: история и перспективы", посвященной 366-летию Переяславской Рады, обсудили перспективы единства славянского мира. Об этом из Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, где прошла конференция, передает корреспондент ЛИЦ.В работе конференции приняли участие сопредседатель Союза писателей России, член бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора Сергей Котькало, министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр Пономарев, депутат Народного Совета ЛНР, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, народный артист Украины и ЛНР Михаил Голубович, депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов, военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, атаман международной организации "Верное казачество" Алексей Селиванов, ученые, студенты и преподаватели столичных вузов.Котькало напомнил, что конференция проходит по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 2004 года. Ранее конференции были организованы в разных городах СНГ, в том числе в Москве, Харькове, Киеве, Днепропетровске, Донецке, Минске. Второй год подряд она проводится в столице Луганской Народной Республики."В 2019 году было принято решение о проведении ХIV конференции на донбасской земле при участии Всемирного Русского Народного Собора, Союза писателей России, Центра Федора Ушакова совместно с Правительством Луганской Народной Республики, Народным Советом Луганской Народной Республики, Министерством образования и науки Луганской Народной Республики, Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР, Союзом социальных предпринимателей Луганской Народной Республики, общественниками, государственными служащими и молодежью Республики", - рассказал он.Писатель уверен, что выбор места проведения мероприятия выбран неслучайно, так как на примере Луганска особо виден конфликт, расколовший ранее единый народ.Напутствие перед началом работы участникам диалога сделал протоиерей Пономарев."Сегодня мы с вами поразмыслим о том, какой есть путь, который приводит к истине и к правде. Почему это очень важно? Потому что в пространстве различных идей мы тонем – в мире предлагаются разные формулы, разные возможности. Но сегодня мы ищем и выстраиваем путь, который основан на нашей духовной традиции, на нашей славной истории, на нашей духовной ментальности и на нашем видении нашего настоящего и будущего. Поэтому сегодняшний наш мозговой и сердечный штурм – это поиск глубинных смыслов для реальной реализации личности в нашем православном восточнославянском пространстве. Дай Бог, чтобы мы в этом направлении потрудились", - пожелал священник.Участники встречи обсудили политико-правовые проблемы разобщенности славянского мира в современных условиях, а также вопросы сотрудничества.Проректор Луганского национального университета (ЛНУ) имени Даля выступил с докладом "История духовности России в зеркале интерпретаций", профессор кафедры философии и социологии Луганского национального университета имени Шевченко, доктор философских наук Виталий Даренский рассказал о цивилизационных особенностях православно-славянского мира, секретарь Союза писателей России Сергей Бережной напомнил об уроках, которые преподносит история; доклад о мифологизации истории восточных славян в контексте современных информационных войн сделал руководитель Русского центра ЛНУ имени Даля Сергей Коваленок, об особенностях формирования народа Донбасса проинформировал присутствующих завкафедрой философии ЛНУ имени Даля Дмитрий Крысенко; профессор кафедры мировой истории ЛНУ имени Шевченко Владимир Шелюто зачитал доклад "Идеи славянского мира и место в ней восточнославянских народов".В форме свободного обсуждения делегаты конференции подвели итоги встречи."Конференция проводится для того, чтобы мы научились слышать друг друга. Тем более в семье славян нет причин что-то делить. Поэтому желание прекратить распри, отталкиваясь, в том числе, на опыте Переяславской Рады – наша задача. Мы собираемся, чтобы поделиться своим мнением, своей точкой зрения, своими предложениями и научиться дорожить нашей общей историей во благо друг друга", - отметил Котькало.Он призвал всем ради мира обратиться к заветам Переяславской Рады"Дошедший до нас через века памятник народного согласия звучит сегодня с особенной актуальностью. Настало время вновь обратиться к нравственности и красоте, чистоте и силе центральной идеи Переяславкой Рады. А идея эта ведет к объединению, – отметил сопредседатель Союза писателей России. – Из Переяславской Рады выросли как ветви могучего дерева наши богатейшие плодоносящие национальные культуры, при этом украинцы и русские говорят между собой без переводчиков. И мы твердо знаем, что в этом мире культура старше, да, зачастую, и мудрее политики. Поэтому этот общественный договор и сегодня объединяет наши народы, скрепляет наши исторические связи"."Мы были и есть часть большого Русского мира, и нас ничто не могло изменить или переделать: мы русские по сути, мы русские по вере, мы русские по сердцу. Нас связывают кровные узы, нас связывают общие исторические корни, нас связывает вера, нас связывает язык", - подчеркнул министр образования ЛНР."Очень приятно осознавать, что в обществе есть люди, думающие о будущем. Что сегодня будет посеяно в души молодых людей, в их умы, таким и будет в будущем наше общество. Идеи сегодняшней конференции очень позитивны, они направлены на человеколюбие. Поэтому всех участников я хочу поблагодарить за ваш выбор и пожелать вам удачи, добра и мирного неба", - обратился Голубович.Напомним, по итогам Переяславской Рады 8 (18) января 1654 года гетман Богдан Хмельницкий от лица запорожского казачества подписал исторический документ о переходе Украины под покровительство царя всея Руси Алексея Михайловича.20 декабря — Луганск