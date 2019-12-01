Мэрия проинформировала о графике работы поликлиник Луганска в новогодние праздники

Поликлиники Луганска в период новогодних праздников будут вести прием пациентов по графику. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на главного внештатного специалиста по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи населению Луганска Валерия Галинкина.

"Врачи-терапевты столичных поликлиник 31 декабря, 1, 2, 4, 5 и 7 января будут работать с 8.00 до 14.00, прием вызовов на дом в эти дни осуществляется с 8.00 до 12.00", – говорится в сообщении.

"3 января все население Жовтневого района с 8.00 до 14.00 обслуживается поликлиникой №10, где будут работать терапевты, хирург, невролог, гинеколог, окулист, отоларинголог, рентгенкабинет и кабинет функциональной диагностики", – рассказал Галинкин.

Он добавил, что 6 января прием жителей Жовтневого района будут осуществлять все специалисты поликлиники №9, расположенной на улице Уральская, 1.

"Жители Ленинского района 3 и 6 января обслуживаются в поликлинике №11 всеми специалистами с 8.00 до 14.00", – сообщил медик.

"Для обслуживания жителей поселка Юбилейный и Александровска 3 и 6 января поликлиника Юбилейнинской больницы работает в полном объеме: с 8.00 до 14.00", – проинформировал Галинкин.

Он отметил, что остальные жители Артемовского района 3 января будут приниматься всеми специалистами с 8.00 до 14.00 в поликлинике 3-й городской больницы в квартале Щербакова, а 6 января – врачами поликлиники №12, находящейся на улице Чапаева, 68.

"В поликлинике 4-й городской больницы 3 и 6 января все специалисты работают с 8.00 до 14.00. Вызовы на дом в эти дни осуществляются всеми поликлиниками города с 8.00 до 12.00", –добавил врач.

"Все детские поликлиники Луганска принимают вызовы на дом в период с 31 декабря по 7 января с 8.00 до 12.00. Дежурные педиатры работают ежедневно до 14.00", – рассказал Галинкин.

20 декабря — Луганск