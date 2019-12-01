Семилетняя девочка выпала из окна квартиры в Лисичанске. Полицейские, обнаружившие ребенка, были в шоке. ФОТО



Так, патрульные получили анонимное сообщение о том, что у школы №12, находится девочка на вид семи лет. Ребенок одет только в легкую кофточку и колготы.

Патрульные немедленно прибыли по указанному адресу, обследовав территорию школы, обнаружили девочку, которая сидела на земле, была без обуви, едва разговаривала и не могла ходить. На лице ребенка была кровь. Патрульные немедленно вызвали скорую помощь, и укутали ребенка в теплую куртку.

Как оказалось, девочка выпала из окна второго этажа дома неподалеку. Родителей дома не было. Опросив соседей, полицейские узнали мобильный номер матери и позвонили ей. Вскоре смущенная мать прибежала домой. Зайдя в квартиру, она начала искать какую-то подругу, на которую она якобы оставила дочь, а сама пошла в аптеку.

По предварительному диагнозу врачей ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. О данном факте патрульные сообщили инспекторам ювенальной превенции для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу. Новости Региона - Сегодня, 19:42 170 Семилетний ребенок выпал из окна второго этажа в Лисичанске вчера, 19 декабря, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.Так, патрульные получили анонимное сообщение о том, что у школы №12, находится девочка на вид семи лет. Ребенок одет только в легкую кофточку и колготы.Патрульные немедленно прибыли по указанному адресу, обследовав территорию школы, обнаружили девочку, которая сидела на земле, была без обуви, едва разговаривала и не могла ходить. На лице ребенка была кровь. Патрульные немедленно вызвали скорую помощь, и укутали ребенка в теплую куртку.Как оказалось, девочка выпала из окна второго этажа дома неподалеку. Родителей дома не было. Опросив соседей, полицейские узнали мобильный номер матери и позвонили ей. Вскоре смущенная мать прибежала домой. Зайдя в квартиру, она начала искать какую-то подругу, на которую она якобы оставила дочь, а сама пошла в аптеку.По предварительному диагнозу врачей ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. О данном факте патрульные сообщили инспекторам ювенальной превенции для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу. Новости Региона - Сегодня, 19:42 170

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