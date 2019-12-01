Синоптики прогнозируют днем 21 декабря в ЛНР до 6 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 21 декабря будет колебаться от 5 градусов ниже нуля ночью до 6 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 20 декабря до 21.00 21 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман; ночью и утром местами слабый гололед; ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1-3 градуса, днем – 3-5 градусов тепла.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от нуля – минус 2 градусов ночью до 4-6 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 декабря зафиксировали в 1945 году – минус 22 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1999 году – плюс 10,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 декабря – 07.33, время захода – 17.07. Продолжительность светового дня составит 09 часов 34 минуты.

По предварительному прогнозу, 22-23 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

20 декабря — Луганск