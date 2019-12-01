Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Des Moines Register.
В прошлом месяце 30-летнего Мартинеса признали виновным в преступлении на почве ненависти, оскорблении третьей степени и безответственном использовании огня.
В июне мужчина украл ЛГБТ-баннер, который висел у Объединенной церкви Христа Эймса, и также сжег его. Он признался полиции в содеянном.
Адвокат округа Стори Джессика Рейнольдс заявила, что обвинения в преступлении на почве ненависти, в частности, предъявлены на основании причинения ущерба имуществу, олицетворявшему принадлежность к сексуальной ориентации.
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