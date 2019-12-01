Пограничники рассказали как КПВВ будут работать в новогодние и рождественские праздники



Начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Украины генерал-майор Юрий Лысюк рассказал, как будут работать в праздничные дни донбасские КПВВ на линии разграничения.

«У нас определенный порядок — и этот порядок утвержден руководителем операции Объединенных сил. Он у нас определяется в зимний период с 8 часов утра до 18 вечера, — отметил Лысюк (надо сказать, что в данный момент КПВВ работают с 8 утра до 17:00). — Он меняться не будет. Но по отдельному решению, если будет острая необходимость, то руководитель операции Объединенных сил может принять решение и продлить на час или полчаса, для того чтобы оформить граждан, которые там будут направляться на празднование нового года. По отдельному решению руководителя, если такое принимается, мы готовы будем продолжить свою работу». Новости Региона - Сегодня, 20:57 408 Приближаются новогодние и рождественские праздники. Традиционно в этот период увеличивается пассажиро-транспортный поток.Начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Украины генерал-майор Юрий Лысюк рассказал, как будут работать в праздничные дни донбасские КПВВ на линии разграничения.«У нас определенный порядок — и этот порядок утвержден руководителем операции Объединенных сил. Он у нас определяется в зимний период с 8 часов утра до 18 вечера, — отметил Лысюк (надо сказать, что в данный момент КПВВ работают с 8 утра до 17:00). — Он меняться не будет. Но по отдельному решению, если будет острая необходимость, то руководитель операции Объединенных сил может принять решение и продлить на час или полчаса, для того чтобы оформить граждан, которые там будут направляться на празднование нового года. По отдельному решению руководителя, если такое принимается, мы готовы будем продолжить свою работу». Новости Региона - Сегодня, 20:57 408

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