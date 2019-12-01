Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", - сказал он.

Фото: © Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил журналистам представитель "Газпрома", передает РИА Новости.При этом деталей новых газовых договоренностей в компании не раскрыли.Действующий контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.Накануне состоялась встреча в Германии, по итогам которой вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович заявил о достижении сторонами "принципиальных договоренностей". Переговоры продлились уже сегодня в Минске.Российская сторона неоднократно предлагала пакетное решение транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками голубого топлива на Украину.