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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

Sergey Вчера, 23:4528Новости
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
Фото: © Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил журналистам представитель "Газпрома", передает РИА Новости.
"Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований", - сказал он.

При этом деталей новых газовых договоренностей в компании не раскрыли.
Действующий контракт на транзит голубого топлива через Украину истекал в конце этого года. Москва и Киев обсуждали возможность продления соглашения на двусторонних встречах и переговорах в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Накануне состоялась встреча в Германии, по итогам которой вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович заявил о достижении сторонами "принципиальных договоренностей". Переговоры продлились уже сегодня в Минске.
Российская сторона неоднократно предлагала пакетное решение транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками голубого топлива на Украину.

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